وليد توفيق ينعى أصغر شهيدة في انفجار بيروت

Advertisements

حرص الفنان اللبناني وليد توفيق على نعي الطفلة الكسندرا وهي أصغر شهيدة في أحداث لبنان الأخيرة وودعها بكلمات مؤثرة.



وعلق وليد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: الكسندرا شهيدة لبنان والطفولة كلنا نازلين وهتكوني معنا.



وتفاعل عدد كبير من الفنانين مع هذا المنشور وعلق النجم عابد فهد والفنانة فيفي عبده على صورة الطفلة الشهيدة داعيين لها بالرحمة.



يذكر ان إلكسندرا نجار إبنة الـ3 اعوام هي أصغر شهيد لانفجار مرفأ بيروت، تاركة لوعة في قلب ذويها وغصة كبيرة في قلوب الجميع.