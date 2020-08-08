أيمن عبدالعزيز: أكثر من 30% من ألقاب الأهلي بالمجاملات‏

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:03 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن عدد ‏كبير من ألقاب النادي الأهلي جاء بالمجاملات والمساعدات.‏


وأوضح عبدالعزيز في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي ‏يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" أكثر من 30 % من ‏ألقاب الأهلي المحلية جاءت من خلال مساعدة المسئولين عن اللعبة ‏في مصر له، كذلك التحكيم ووكالة الأهرام التي كانت تمنح أضعاف ‏نسب الرعاية للزمالك وباقي الأندية".‏


وواصل:" الأهلي كان يُجامل داخل وخارج الملعب، من خلال التحيكم ‏وأمور أخرى عديدة، وأندهش عندما أرى هدف حسن شحاتة الملغي ‏في موسم 81 وهدف أبوتريكة الغير شرعي في 2009".‏


وأنهى تصريحاته:" الموسم الماضي كان أكبر دليل على مساندة ‏المسئولين عن الكرة المصرية للأهلي، فتم إعداد جدول مُحكم للنادي ‏الأحمر من أجل تعويض فارق النقاط وحصد الدرع على حسابنا".‏

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