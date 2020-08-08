برشلونة يعبر نابولي بالثلاثة ويضرب موعدًا ناريًا مع البايرن في ربع نهائي الأبطال

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:59 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه العريض على نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن إياب دور الستة عشر للبطولة الأوروبية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إيطاليا قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

افتتح كليمونت لينغليت التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 10، ثم أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 46 سجل الأوروجواياني لويس سواريز الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 46 من ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح ميسي، فيما أحرز هدف نابولي الوحيد اللاعب إنسيني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وسيلتقي برشلونة مع بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي الذي حقق فوزًا كبيرًا على تشيلسي الإنجليزي في نفس الدور بنتيجة 7-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نابولي ميسي دوري أبطال أوروبا برشلونة

أخبار تهمك

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس حوار زيدان مع بيل قبل توديع دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الإسماعيلي يحدد سعر بيع باهر المحمدي

منذ ساعة و 11 دقيقة

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

منذ حوالي 5 ساعات

أزارو ينهي حلم فايلر في ضم صفقة إفريقية جديدة للأهلي

منذ ساعة الا ربع

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

برشلونة يحرق "سانتياجو برنابيو" ويضرب ريال مدريد بالثلاثة ويتأهل لنهائي الكأس

أهم أخبار ريال مدريد اليوم 27 فبراير.. نكسة في سانتياجو برنابيو

في مباراة دراماتيكية.. مانشستر يونايتد يحرق باريس ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

برشلونة يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا برباعية في شباك ليون

بقيادة صلاح.. ليفربول يسحق بورتو ويضرب موعدا للتاريخ مع برشلونة في نصف النهائي

ميسي يقود برشلونة لعبور ليجانيس بخماسية في كأس ملك إسبانيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

09:30 م

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

09:28 م

أزارو ينهي حلم فايلر في ضم صفقة إفريقية جديدة للأهلي

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا