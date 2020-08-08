برشلونة يعبر نابولي بالثلاثة ويضرب موعدًا ناريًا مع البايرن في ربع نهائي الأبطال





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إيطاليا قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.





افتتح كليمونت لينغليت التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 10، ثم أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.





وفي الدقيقة 46 سجل الأوروجواياني لويس سواريز الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 46 من ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح ميسي، فيما أحرز هدف نابولي الوحيد اللاعب إنسيني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.





وسيلتقي برشلونة مع بايرن ميونيخ الألماني في ربع النهائي الذي حقق فوزًا كبيرًا على تشيلسي الإنجليزي في نفس الدور بنتيجة 7-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تأهل نادي برشلونة الإسباني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه العريض على نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن إياب دور الستة عشر للبطولة الأوروبية.