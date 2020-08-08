إليسا تكشف حقيقة هجومها على السوريين عقب انفجار بيروت

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شاركت الفنانة إليسا تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تنفي من خلاله هجومها على السوريين الءين يعيشون في لبنان وأن التغريدة المنتشرة لا تنسب لها.



وقالت اليسا:"الأخبار المزيفة موجودة في كل مكان، الأذكياء فقط هم من يتحرون عن الحقيقة دائمًا".





وذكرت اليسا تعليقا على مظاهرات لبنان:"قائلة: "أنا سميت القوات لأنه كانوا يمثلوا طروحاتى وأفكارى اليوم أنا مخذولة من الرئيس اللى معه خبر ومتستر لكل اللى بالسلطة من كبير لصغير كلن مجرمين وشركاء كلن يعنى كلن إنتوا أحقر ناس جم على السلطة والحكم".