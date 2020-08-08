بايرن ميونخ يقسو على تشيلسي برباعية ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق فوز عريض على تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم البايرن في الدقيقة العاشرة عن طريق البولندي ليفاندوفسكي من ركلة جزاء، قبل أن يضيف إيفان بيريسيتش الهدف الثاني للفريق البافاري في الدقيقة 24.

وقلص إبراهام النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 44، قبل أن يحرز توليسو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 76.

وعاد ليفاندوسكي ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 83 لينتهي اللقاء بفوز البايرن بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، في ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز تشيلسي.

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