في ذكرى وفاتها.. تعرف على سر لقاء هند رستم وعباس العقاد

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:56 م
هند رستم
هند رستم
ريهام كمال
هي مارلين مونرو الشرق الأوسط، أيقونة الجيل الذهبي للسينما المصرية والعربية، الفنانة القديرة هند رستم، التي تحل ذكرى وفاتها اليوم.

ملهمة للنساء في كل مراحل حياتها، وفي إصرارها على النجاح وقدرتها على أن تجعل اسم “هند رستم” مرادف للأنوثة والجاذبية في أي مكان وزمان، فسبحت ضد التيار، ورغم النجومية والشهرة والأضواء قررت الاعتزال وهي أوج مجدها، من أجل رجل استطاع أن يحتويها، فتركت من أجله الدنيا وعاشت معه أجمل أيام حياتها.

وعن سر الحوار الذي أجرته مع العقاد، تحدث الكاتب مصطفى أمين معها هاتفيُا، وأخبرها أن الكاتب الكبير عباس محمود العقاد طلب أن تحاوره لصالح مجلة "آخر ساعة"، وفرحت كثيرًا بالحوار، خاصة حينما علمت أنه اختارها من بين 3 أسماء طرحها عليه أمين، وهن هند رستم، فاتن حمامة، مديحة يسري.

و استقبلها بحفاوة شديدة وشبهها بحبيبته "سارة" التي كتب فيها روايته الشهيرة، وهي لم تنسى هذه اللقاء طوال حياتها.

كما قال لها في حواره معها: "إنتي يا هند أحلى وأقوى فنيًا من مارلين مونرو، وتجيدين فن الأداء أكثر منها".

وكشفت هند رستم، أن هوايتها المفضلة هي تربية الحيوانات الأليفة، لدرجة أنها كانت تمتلك 21 كلبًا من جميع الأنواع.
في ذكرى وفاتها.. تعرف على سر لقاء هند رستم وعباس العقاد
في ذكرى وفاتها.. تعرف على سر لقاء هند رستم وعباس العقاد
في ذكرى وفاتها.. تعرف على سر لقاء هند رستم وعباس العقاد
في ذكرى وفاتها.. تعرف على سر لقاء هند رستم وعباس العقاد
في ذكرى وفاتها.. تعرف على سر لقاء هند رستم وعباس العقاد
في ذكرى وفاتها.. تعرف على سر لقاء هند رستم وعباس العقاد

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