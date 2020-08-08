لأول مرة.. "التعليم العالي" تعلن تفاصيل جديدة بشأن التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة هذا العام (فيديو)

قال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك ولأول مرة تنسيقا الكترونيا للجامعات الخاصة من خلال الموقع الالكتروني لكل جامعة والذي يظهر في المجلس الأعلى للجامعات لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة.





وأضاف عبد الغفار في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن الوزارة قامت بدراسة للتعرف على التخصصات التي ستزدهر وتختفي خلال العشر سنوات القادمة.





وأشار إلى أن تخصصات البرمجيات والذكاء الاصطناعي ووظائف الطب والتمريض ستزيد خلال الفترة المقبلة، في حين ستختفي تخصصات مثل المحاسبة الدفترية والكاشير والتي ستختفي في ظل التعامل الرقمي الذي سرعت كورونا العمل به.





وأطلقت وزارة التعليم والبحث العلمى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موقع التنسيق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، للتسجيل فى أداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التى يلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات مثل كليات الإعلام والفنون والتربية الرياضية.





وأعلنت وزارة التعليم العالى، أن يكون التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.





ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القدرات بالكليات بداية من يوم السبت الموافق 8 أغسطس حتى الخميس 20 أغسطس.