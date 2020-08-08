أحمد فلوكس لجمهوره: تعلمت الكثير.. فالحياة رحلة

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يحرص الفنان أحمد فلوكس على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر أحمد فلوكس صورة له، وعلق قائلاً"أي لو سالوني

ماذا تعلمت من العمر الذي مضى

فأجيب :

تعلمت أن الدنيا سلف ودين

تعلمت أن المظلوم لابد له من انتصار ولو بعد حين

تعلمت أن الحياة يمكن أن تنتهي بأي لحظة و نحن على غفلة

تعلمت أن الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق.





وتابع "تعلمت أن أغنى إنسان في العالم هو الذي يملك الصحة والأمان

تعلمت أن من يزرع الثوم لا يجني الريحان

تعلمت أن العمر ينتهي والمشاغل لا تنتهي

تعلمت أن من يريد من الناس أن يسمعوا منه عليه أن يسمع منهم

تعلمت أن السفر مع الناس هو أدق مجهر يكشف لك معادن الناس".





واختتمت "تعلمت أن الذي يتفلسف كثيرا (يقول أنا وأنا) فارغ من الداخل

تعلمت أن الذي معدنه ذهب يبقى ذهبا - والذي معدله حديد يتغير

ويصدأ

وتعلمت أن كل الذين دفنوا في المقابر كانوا مشغولين وعندهم مواعيد

وفي نياتهم أمور كثيرة لم يحققوها .. تعلمت الكثير و الكثير

فالحياه رحله نري فيها لاتعلم و نعلم الاخرين".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.