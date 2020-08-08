عمرو يوسف يشارك جمهوره مع كندا علوش في أحدث ظهور لهما

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:59 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
سيدة صادق


نشر الفنان عمرو يوسف صورة له مع زوجتة الفنانة كندا علوش وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".


وعلق"عمرو" علي الصورة قائلاً :"مش مهم أنا المهم أنتم طالعين حلوين ، الساحل الشمالي "يقصد كندا وصديقتها.

يذكر ان آخر أعمال عمرو يوسف مسلسل "طايع" وهو من إخراج عمرو سلامة، ومن تأليف خالد دياب ومحمد ‏دياب،


وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وسهير ‏المرشدي وأحمد عبد الله محمود وسلوى محمد على ومحمود حافظ وأحمد داش وعلى قاسم ومحمد علي ومي ‏الغيطي ورشدي الشامي وهشام سليم ومها نصار وخالد الشرشابي وسماء إبراهيم وجميل برسوم وصلاح ‏عفيفي ومحمود جمعة وسعيد عبد الهادي وزيزي داغر وإبراهيم عبد الموجود وحسين أبو عميرة وعثمان ‏عبد اللطيف وأحمد صابر وآخرون‎.‎

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