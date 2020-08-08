عمرو يوسف يشارك جمهوره مع كندا علوش في أحدث ظهور لهما

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نشر الفنان عمرو يوسف صورة له مع زوجتة الفنانة كندا علوش وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وعلق"عمرو" علي الصورة قائلاً :"مش مهم أنا المهم أنتم طالعين حلوين ، الساحل الشمالي "يقصد كندا وصديقتها.



يذكر ان آخر أعمال عمرو يوسف مسلسل "طايع" وهو من إخراج عمرو سلامة، ومن تأليف خالد دياب ومحمد ‏دياب،





وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وسهير ‏المرشدي وأحمد عبد الله محمود وسلوى محمد على ومحمود حافظ وأحمد داش وعلى قاسم ومحمد علي ومي ‏الغيطي ورشدي الشامي وهشام سليم ومها نصار وخالد الشرشابي وسماء إبراهيم وجميل برسوم وصلاح ‏عفيفي ومحمود جمعة وسعيد عبد الهادي وزيزي داغر وإبراهيم عبد الموجود وحسين أبو عميرة وعثمان ‏عبد اللطيف وأحمد صابر وآخرون‎.‎