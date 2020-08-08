كارمن سليمان تهدي أغنية جديدة للبنان عقب انفجار بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:57 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
مي مرسي
أهدت الفنانة كارمن سليمان أغنية للبنان قامت بغنائها وشاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "سليمان" تعليقا على الفيديو قائله: "إهداء من أعماق قلبي إلى لبنان الحبيب إهداء للشعب اللبناني القوي المحب للحياة صالح البهجة".

وتحتوي الأغنية لبعض الكلمات منها "يا لبنان يا وطني بحبك".

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان احتفلت منذ فترة قليلة بحفل زفاف شقيقتها وشاركت بعض الصور للحفل عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
كارمن سليمان تهدي أغنية جديدة للبنان عقب انفجار بيروت
كارمن سليمان تهدي أغنية جديدة للبنان عقب انفجار بيروت
كارمن سليمان تهدي أغنية جديدة للبنان عقب انفجار بيروت
كارمن سليمان تهدي أغنية جديدة للبنان عقب انفجار بيروت

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