في ذكرى وفاتها.. تعرف على الوجه الآخر للفنانة هند رستم بعيدًا عن الفن

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:51 م
هند رستم
هند رستم
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى وفاة أيقونة الجيل الذهبي الفنانة الكبيرة هند رستم، الملقبة بـ مارلين مونرو الشرق الأوسط للتشابه الكبير بينهم.

كان أول ظهور لها عام 1949، ظهرت فى أغنية "اتمخطرى يا خيل" لمدة دقيقتين كـكومبارس تركب حصانًا خلف ليلى مراد فى فيلم غزل البنات مع نجيب الريحانى وليلى مراد ويوسف وهبي.

كانت مثال وقدوة في الإتيكيت، ولم تكن تتناول القهوة قبل ضيفها، كانت ترفض الجلوس وهو واقف.

خصصت هند رستم، يوم الجمعة للذهاب إلى الحسين والسيدة زينب ومار جرجس وسانت تريز، لأنها كانت تشعر بالراحة النفسية في هذه الأماكن.
وتابع بطرس دانيال، وأنفقت على فيلم الراهبة 17 ألف جنيه من مالها الخاص.

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