"نتفليكس" تكشف موعد عرض فيلم "ما وراء الطبيعة"

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:49 م
نتفليكس
نتفليكس
شيماء يونس
ونشر منصة نتفليكس، موعد عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهو أول أعمالها الأصلية العربية من الدراما المصرية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث من المقرر عرضه في خريف ٢٠٢٠.


ونشرت التغريدة بعبارة ‏"أصلع كحوض لأسماك الزينة...نحيل كالقلم الرصاص"، لتأتي في السياق ذاته بعد ذلك تفاصيل التغريدة في السياق ذاته "نقدم لكم من بعد انتظار الصور الأولى ل د. رفعت إسماعيل في الأربعينيات من عمره (أحمد أمين) وحبيبته ماجي ماكيلوب (رزان جمّال) من أول مسلسل مصري من أعمال نتفليكس الأصلية، ما وراء الطبيعة، والذي سيعرض في خريف ٢٠٢٠".

ولحق بالتغريدة عدة صور توضح من خلالها الصور الأولى للمسلسل، حيث يظهر الدكتور "رفعت إسماعيل" الذي يجسده الفنان أحمد أمين في الأربعينيّات من عمره، وهو يواجه في هذا العمر سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتضم الصور أيضًا "ماجي ماكيلوب" التي تجسدها الفنانة رزان جمّال العالمة الأسكتلندية وزميلة الدكتور "رفعت إسماعيل" السابقة التي لم يعترف لها بحُبّه.



ويشار إلى أن المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، حيث صنف الأكثر مبيعاً في الوطن العربي، حيث بيعت أكثر من ١٥ مليون نسخة، وتم تصوير أحداثه في مصر، ليظهر التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصري أصلي تستمتع به الجماهير حول العالم.




والجدير بالذكر أن المسلسل من بطولة أحمد أمين ورزان جمال وآية سماحة وسماء إبراهيم، أخراج عمرو سلامة، إنتاج نتفليكس ومحمد حفظي، كما يشارك عمرو سلامة في الكتابة، إلى جانب فريق يضم محمود عزت ودينا ماهر وعمر خالد.



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