باير ليفركوزن: لن نبيع هافيرتز قبل نهاية الدوري الأوروبي

صرح فولر مدير باير ليفركوزن الألماني أن تشيلسي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع نجم خط وسط الفريق كاي هافيرتز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عامًا مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية ويرغب ليفركوزن في الحصول على حوالي 100 مليون يورو من أجل التخلي عن خدماته في الصيف الحالي.





وقال فولر في تصريحات لوسائل الإعلام:"نعلم أن تشيلسي مهتم بشدة بضم كاي هافيرتز لكننا لن نبيع أي لاعب قبل نهاية بطولة الدوري الأوروبي".





واختتم فولر تصريحاته قائلاً:" إذا أراد تشيلسي التعاقد مع هافيرتز فعليهم دفع ما نطلبه، لن نخفض سعره بسبب أزمة فيروس كورونا".



