أزارو ينهي حلم فايلر في ضم صفقة إفريقية جديدة للأهلي

تعطل النادي الأهلي عن ضم صفقة قوية في مركز الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعدي.

وكان الأهلي يريد ضم إيريك تراوري مهاجم نادي بيراميدز أو أي لاعب أجنبي مميز في مركز الهجوم بناءا على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

ورفض أزارو في الساعات الماضية تجديد إعارته مع الاتفاق حتى نهاية الموسم وقرر العودة إلى صفوف الأهلي بسبب تأخر النادي السعودي في دفع مستحقاته.

وبعودة ازارو إلى الأهلي في الأيام المقبلة لن يتمكن المارد الأحمر من ضم تراوري أو أي صفقات أجنبية جديدة في الصيف وذلك لأنه سيكون قد أكتمل عدد اللاعبين الأجانب في الفريق.

ويحتاج الأهلي إلى التخلص من احد اللاعبين الأجانب في الفريق بالوقت الحالي ليتمكن النادي من ضم أي صفقة أجنبية مميز في الصيف وتنفيذ طلب رينيه فايلر.

ويمتلك الأهلي حاليا 4 لاعبين أجانب بعودة أزارو بخلاف التونسي على معلول الذي يعامل معاملة اللاعب المصري حيث يوجد في النادي كل من أزارو وجيرالدو دا كوستا وأليو ديانج وأليو بادجي.