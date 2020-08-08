10 معلومات لا تعرفها عن محارب الصحراء "سعيد بن رحمة" محور صراع عمالقة إنجلترا





أصبح الجزائري سعيد بن رحمة جناح فريق برينتفورد الإنجليزي، مطلوبًا بقوة في العديد من الأندية الإنجليزية الكبري خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تألقه بشكل لافت للأنظار رفقة فريقه في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي هذا الموسم.





وقدم "بن رحمة" عروضًا قوية رفقة برينتفورد الإنجليزي هذا الموسم، حيث خاض 46 مباراة مع فريقه وسجل 17 هدفًا وصنع 10 أهداف، وكان قريبًا من الصعود مع فريقه للدوري الإنجليزي الممتاز ، لولا خسارته أمام فولهام في ملحق الصعود للبريميرليج 2-1.





ومن الأندية الإنجليزية التي تسعي للحصول على خدمات اللاعب الجزائري، تشيلسي، وأرسنال، وتوتنهام، وأستون فيلا، ونيوكاسل، وليدز يونايتد، وإن كان فريق توتنهام الأقرب لحسم التعاقد مع اللاعب مقابل 25 مليون جنيه استرليني.





من هو الجزائري سعيد بن رحمة؟





1- سعيد بن رحمة من مواليد 10 أغسطس 1995 ويُكمل عامه الـ25 بعد يومين فقط.





2- يحمل نجم برينتفورد، الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، حيث ولد في الجزائر، وسافر مع أسرته لفرنسا وعمره 11 عامًا، وانطلق هناك نحو تحقيق حلم احتراف كرة القدم.





3- يجيد "بن رحمة" اللعب في 3 مراكز، الجناحين الأيسر والأيمن، ومركز المهاجم الصريح.





4- بدأ اللاعب الجزائري مشواره مع كرة القدم داخل أكاديمية نادي تولوز الفرنسي، واستمر معه حتي عام 2013 قبل انتقاله لنادي نيس ولعب مع الفريق الأول 18 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخري.





5- انتقل سعيد بن رحمة لنادي آنجيه الفرنسي على سبيل الإعارة في يناير لعام 2016 وشارك مع الفريق في 13 مباراة وسجل هدف وحيد.





6- انضم "بن رحمة" لنادي اجاكسيو الفرنسي على سبيل الإعارة في يناير 2017، ولعب مع الفريق 15 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع مثلها وحصل على انذار.





7- في صيف 2017 انتقل اللاعب لنادي شاتور الفرنسي على سبيل الإعارة مجددًا، وخاض مع الفريق 33 مباراة، وسجل 10 أهداف، وصنع 5 أهداف، وتعرض للطرد مرة وحيدة.





8- انتقل النجم الجزائري لنادي برينتفورد الانجليزي بشكل نهائي في صيف 2018 قادمًا من نادي نيس الفرنسي، وتألق مع الفريق في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي.





9- خاض محارب الصحراء مع الفريق الانجليزي 91 مباراة، سجل 28 هدفًا، وصنع 27 هدفًا، وحصل على 8 انذارات وتعرض للطرد مرة وحيدة.



