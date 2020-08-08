غدًا.. رئيس النواب الليبى يزور القاهرة

أعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، بقيام رئيس البرلمان الليبى المستشار عقيلة صالح، بزيارة للقاهرة.





وأضافت المصادر أن برنامج زيارة رئيس مجلس النواب سيتخلله لقاء مع السفير الأمريكى لدى القاهرة جوناثان كوهين الاثنين لبحت التطورات الليبية.



