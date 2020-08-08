كليب مافيا لـ "محمد رمضان" يقفز لأكثر من 199 مليون مشاهدة

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حقق كليب مافيا للفنان محمد رمضان نجاحات كبيرة منذ الوهلة الأولى لطرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



وبالرغم من مرور عام على طرح الكليب، إلا أنه مازال يجذب أنظار الجمهور، ووصل عدد مشاهداته حتى الآن أكثر من 199 مليون مشاهدة.



يذكر أن رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل 2021 بمسلسل موسى، وكان قد نشر له بوستر دعائي غير رسمي صممه الجمهور كإهداء له وتعبيرا عن محبتهم لنجمهم المفضل.

