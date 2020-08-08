طبيب: لم نصل لمناعة القطيع حتى الآن.. وفيروس كورونا لم تقل شراسته

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، اليوم السبت، إن أرقام مصابي فيروس كورونا حول العالم وصلت إلى 20 مليون حالة دليل على أن الفيروس لم يختفي ولم تقل شراسته على المستوى العالمي.

وأضاف الفقي في لقائه عبر سكايب ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن التطعيم دون غيره هو من سيضع نقطة النهاية لهذا الفيروس، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية دون غيرها.

وتابع "العالم لم يصل إلى مناعة الجموع أو القطيع إلا في حالتين الأولى تكون بإصابة من 60 إلى 70% من السكان بالفيروس فيتولد لديهم أجسام مضادة أو تطعيم هذه النسبة أيضًا وتلك الحالتين لم نصل لها حتى الآن".

آخر إحصائيات كورونا..
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 95147 حالات من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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