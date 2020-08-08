رغم دراستها حجبه.. تطبيق "تيك توك" الأكثر تحميلًا في أمريكا

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:17 م
ترامب
ترامب
محمد عصام

كشف موقع " statista"  المتخصص في  إعداد الدراسات الإحصائية الاقتصادية، أن عدد مرات تنزيل تطبيق تيك توك  بالولايات المتحدة الأمريكية بلغ 6.5 مليون مرة على موبيلات التى تعمل بنظام ios، خلال مايو الماضي.

 

ويواجه تطبيق تيك توك ضغوطا في الولايات المتحدة الأمريكية رغم استخدامه الواسع من قبل المواطنين هناك والذي يتزايد يوميا.

 

وألزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تيك توك ببيع فرعها في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت، وإلا سيتم حجبة بداعي  تهديد الأمن القومي الأمريكي.

 

وأظهر تقرير، " statista " أن التطبيق تم تحميله نحو 1.1 مليون مرة في البرازيل، و 1 مليون مرة في بريطانيا، و745  ألف مرة في روسيا خلال مايو ايضا.

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