في ذكرى وفاتها.. تعرف على سبب اعتزال هند رستم الفن

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:46 م
هند رستم
هند رستم
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى وفاة مارلين مونرو الشرق الأوسط الفنانة القديرة هند رستم، وسبب هذا اللقب التشابه بينهم.

قدمت أيقونة السينما حوالي 74 فيلم من أشهرهم “صراع في النيل” و”إشاعة حب” و”بين السما والأرض”، و”رد قلبي”، و”امرأة على الهامش”، و”شفيقة القبطية”، واشتهرت بأدوار الأغراء حتى لقبت بـ”مارلين مونرو الشرق، ثم اعتزلت عام 1979 في أوج مجدها السينمائي.

تزوجت من دكتور محمد فياض عام 1961، وكانت في قمة شهرتها ومجدها، ولم يعترض على أدوارها، فقد كان على ثقة كبيرة بكل ما تقدم، كما كانت تحب أن يناديها الجميع بلقب "مدام فياض"، من شدة حبها له، وكان يقدر هذا الحب، خاصة أنها تزوجته وهو في بداية حياته العملية، بينما كانت هي نجمة يتحدث عنها الجميع.

وفي عام 1977 اتخذت قرار الاعتزال، ولم يتدخل أحد في هذا القرار، بل كان عن قناعة تامة منها، وقالت لقد قدمت كل الشخصيات، فلماذا أكرر نفسي، وسأعتزل لتظل صورة هند رستم، جميلة في أعين جمهورها.

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