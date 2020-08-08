كاتبة لبنانية تحذر من مخطط إيراني لقمع المتظاهرين

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
أية سويد
قالت الكاتبة الصحفية سناء الجاك أنه ما زال مبكرا الحديث عن انتفاضة، وذلك بعد أن خرج آلاف اللبنانيين للشوارع اليوم رفضا للحكومة وفسادها، بعد انفجار بيروت الذي راح ضحيته 100 قتيل وعشرات المصابين.

واضافت في تصريح خاص:"نتمنى ان تستكمل التحركات للضغط على الحكومة والطبقة والسياسية حتى تعطي هذه التحركات نتائج مرجوة للتغيير. لكن في ظل الظروف الراهنة هناك خوف من انفلات الامور، ودس فئات مشاغبة بين صفوف الثوار، تنتهج العنف وتسيء الى التحرك وتخرجه من سلميته وتعطي حجة للسلطة بقمع المتظاهرين".

وأوضحت أنه ليس متوقعا أن تؤدي التحركات الى نتائج فعلية لأن لا إطار سياسي لها، لكن لا بد من الإشارة الى أن غضب اللبنانيين بعد تفجير مرفأ بيروت، يفتح الامل بتحرك أكثر حدة وجدية لفرض ما يطالب به الشعب، إلا ان صعوبة هذا الامر ترتبط بالضغط على لبنان اقليميا ودوليا، حيث تحول ورقة جذب بين الولايات المتحدة وايران.

واستدرجت حديثها قائلة:" لأن حزب الله ينفذ الأجندة الأيرانية ويسيطر على القرار اللبناني، فهو سيمنع أي تغيير، سواء لجهة إقالة حكومة حسان دياب او لجهة انتخابات نيابية مبكرة وهما مطلبان اساسيان للثوار، واضيف اليهما مطلب تحقيق دولي في جريمة تفجير المرفأ، وحزب الله ومعه رئيس الجمهورية ميشال عون يرفضان ذلك".

وبينت أنه من المتوقع ان تحتد المواجهات لكن لا يبو واضحا الى أين ستؤولظت لذا على الجميع أن ينتظر التطورات.

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