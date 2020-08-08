البحيرة اليوم.. مصرع طالبة جامعية سقطت من الطابق الثالث وإصابة 10 في حادثي تصادم

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، مصرع طالبة بكلية التجارة بجامعة دمنهور إثر اختلال توازنها وسقوطها من البلكونة بالدور الثالث بمنزلها بشارع البطاط بمنطقة أبو الريش، كما أصيب عدد 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادثي تصادم بنطاق مركز ايتاى البارود.

البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي دمنهور التعليمي، يفيد بوصول "مروة ع.س" 18 عامًا، طالبة بكلية التجارة جامعة دمنهور "جثة هامدة".

علي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفية بتنفيض سجادة ببلكونة المنزل بالدور الثالث أختل توازنها وسقطت، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد باصطدام سيارة ملاكى بالحواجز الخرسانيه بطريق "القاهرة - الأسكندرية" أمام قرية جنبواى، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وهم كل من "محمد ايهاب الشعيرى" 27 عاما، "ملك ايهاب الشعير" 6 سنوات، "فريدة محمد ابراهيم الصواف" 12 عاما، "سلمى أحمد الصواف" 12 عاما، "نور محمد رضوان" 17 عاما، و"محمد ابراهيم الصواف" 47 عاما، وتم نقلهم لمستشفي ايتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكى بطريق "كوم حمادة - ايتاى البارود"، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم كل من "محمد رجب عياد" 45 عاما، "هدى ابراهيم حسان" 65 عاما، "هالة رزق النوام" 30 عاما، و"ابراهيم احمد حسان" 15 عاما، وتم نقلهم لمستشفي ايتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
الصحة: تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

أخبار تهمك

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس حوار زيدان مع بيل قبل توديع دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

منذ حوالي 5 ساعات

الإسماعيلي يحدد سعر بيع باهر المحمدي

منذ ساعة و 10 دقيقة

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

منذ ساعتين و 13 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

أزارو ينهي حلم فايلر في ضم صفقة إفريقية جديدة للأهلي

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

09:30 م

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

09:28 م

أزارو ينهي حلم فايلر في ضم صفقة إفريقية جديدة للأهلي

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا