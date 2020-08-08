البحيرة اليوم.. مصرع طالبة جامعية سقطت من الطابق الثالث وإصابة 10 في حادثي تصادم

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شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، مصرع طالبة بكلية التجارة بجامعة دمنهور إثر اختلال توازنها وسقوطها من البلكونة بالدور الثالث بمنزلها بشارع البطاط بمنطقة أبو الريش، كما أصيب عدد 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادثي تصادم بنطاق مركز ايتاى البارود.



البداية تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي دمنهور التعليمي، يفيد بوصول "مروة ع.س" 18 عامًا، طالبة بكلية التجارة جامعة دمنهور "جثة هامدة".



علي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المتوفية بتنفيض سجادة ببلكونة المنزل بالدور الثالث أختل توازنها وسقطت، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.



كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد باصطدام سيارة ملاكى بالحواجز الخرسانيه بطريق "القاهرة - الأسكندرية" أمام قرية جنبواى، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وهم كل من "محمد ايهاب الشعيرى" 27 عاما، "ملك ايهاب الشعير" 6 سنوات، "فريدة محمد ابراهيم الصواف" 12 عاما، "سلمى أحمد الصواف" 12 عاما، "نور محمد رضوان" 17 عاما، و"محمد ابراهيم الصواف" 47 عاما، وتم نقلهم لمستشفي ايتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم.



كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكى بطريق "كوم حمادة - ايتاى البارود"، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم كل من "محمد رجب عياد" 45 عاما، "هدى ابراهيم حسان" 65 عاما، "هالة رزق النوام" 30 عاما، و"ابراهيم احمد حسان" 15 عاما، وتم نقلهم لمستشفي ايتاي البارود العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.



آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

الصحة: تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و20 حالة وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 1655 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 50553 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.