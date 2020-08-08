نجاة أسرة كاملة من الموت في حادث سير بطريق "الزعفرانه - بني سويف"

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نجت أسرة مكونة من 5 أفراد "زوجين و3 من أبنائهما" من الموت في حادث سير وقع، مساء اليوم السبت، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق "الزعفرانه بني سويف" الجديدة، عند منطقة الكيلو 65 إتجاه الزعفرانة ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي بطريق "الزعفرانه بني سويف" الجديدة، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لموقع الحادث.



ونسق فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور إسلام عساف، مع فرع إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارتين نقلت الضحايا إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" وتم اخلاء موقع الحادث بمنطقة الكيلو 65 إتجاه الزعفرانة، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها.



وتبين أن الحادث نتج عنه إصابة "عبدالمنعم حمدى عبدالرزاق" 55 سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، وزوجته "نجوى إبراهيم عبدالوهاب" 45 سنة، في غيبوبة تامة، وابنائهما "سما" 21 سنة، بإشتباه ما بعد الإرتجاج، و"بسملة" 18 سنة، بكسر بالقدم اليرسى وإشتباه ما بعد الإرتجاج و"آدم" 3 سنوات، بسحاجات وكدمات بالجسم، جميعهم يقيمون الجزيرة المرتفعة، بمدينة بني سويف.



وجارٍ إتخاذ الاجراءات القانونية اللأزمة بشأن الحادث.



مصرع فتاة



وفي سياق منفصل لقيت فتاة حاصلة علي دبلوم تجارة مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء غسيل الملابس بعزبة الكردي التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف.



وتلقي العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن إخطارا من مستشفي الفشن المركزي بوصول فتاة تدعي عائشة محمد 25 سنة جثة هامدة بعد تعرضها للصعق بالكهرباء.



وعلي الفور انتقل الرائد أحمد حسين رئيس وحدة مباحث الفشن إلى مكان الحادث حيث تبين أن الفتاة تعيش في منزل أسرتها بعزبة الكردي وأنها لقيت مصرعها أثناء قيامها بغسل ملابس أسرتها باستخدام غسالة كهربائية حيث تعرضت للصعق بالكهرباء ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.



حرر محضر بالواقعه وصرحت نيابة الفشن بدفن الجثة.

