الضحية 35.. نابولي ينضم لضحايا ميسي في دوري الأبطال

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الهدف الثاني لفريق في شباك نابولي، خلال مواجهة الفريقين، اليوم السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ميسي الهدف الثاني للفريق الكتالوني، في الدقيقة 23 ليضيف ضحية جديدة له بدوري الأبطال

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن ميسي بهذا الهدف يكون قد سجل ضد 35 فريقا مختلفا، في دوري أبطال أوروبا.

وكان آخر هدف للأرجنتيني أمام الإيطاليين، خلال سبتمبر 2017، في شباك يوفنتوس.

وسجل ميسي هدفا آخر في مرمى نابولي، اليوم، في الدقيقة 30، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.