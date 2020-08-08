ارتفاع عدد الإصابات باحتجاجات بيروت لـ 238 جريحًا

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر

 

أعلن الصليب الأحمر اللبنانى، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد مصابي التظاهرات التى اندلعت بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى 238 جريحا، بينهم 63 نقلوا إلى المستشفيات.

 

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن، التى استخدمت الرصاص الحى، ومتظاهرى بيروت، الذين اقتحموا مقرات وزارة الخارجية، والاقتصاد، والبيئة، والطاقة، ومبنى جمعية المصارف اللبنانية، قبل أن يتمكن الجيش اللبنانى، من السيطرة عليها وإخراج المحتجين منها.

 

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارهائلا منذ أيام، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

 

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

 

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

 

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

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مستودع مفرقعات مرفأ لبنان

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