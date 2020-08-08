تعليق صارم من راغب علامة عقب مظاهرات لبنان

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:45 م
راغب علامة
راغب علامة
مي مرسي
شارك الفنان راغب علامة منسور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليعلق على الوضع في لبنان عقب المظاهرات.



وقال راغب علامة: "حكومة حسّان دياب فشلت وسقطت.. على رئيس الحكومة أن يتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد".

يذكر أن الفنان راغب علامة قد توجه بالشكر لجميع الدول العربية التي ساندت لبنان عقب الانفجار الذي تعرضت له.

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