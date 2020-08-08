موسى يهاجم الإرهابي أحمد منصور: المفروض تعتزل الحياة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:33 م
شيماء حسن
هاجم الإعلامي، أحمد موسى، الإخواني الهارب أحمد منصور بعد تصريحات الأخيرة عقب حادث تفجير مرفأ بيروت وتمجيده في الاحتلال العثماني للبنان.

وقال موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "خرج علينا بتدوينة تحدث فيها عن صمود مباني صوامع القمح على الرغم من التفجير لأن من قام بإنشائها الاستعمار التركي".

وتابع "بعد خروج منصور واعتذر وادى لتركيا بالقلم، وأنا بقوله المفروض تعتزل الحياة مش تعتذر، هما كده الإخوان يحبوا يكونوا عبيد لتميم واردوغان".

وأفاد موقع روسيا اليوم، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء.

وأضاف الموقع، أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115. واوضح الاتحاد الأوروبي انه سيقوم بتفعيل نظام الحماية المدنية الخاص به لحشد عمال الطوارئ والمعدات من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.

وتقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن الخطة هي إرسال عاجل لأكثر من 100 من رجال الإطفاء بالمركبات والكلاب البوليسية والمعدات المصممة للعثور على الأشخاص المحاصرين في المناطق الحضرية. وتشارك جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وبولندا وهولندا ويتوقع انضمام دول أخرى.

سيساعد نظام رسم خرائط الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي السلطات اللبنانية على تحديد مدى الضرر. ويقول مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارسيتش، إن الاتحاد الأوروبي "يشارك سكان بيروت الصدمة والحزن" ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدة إضافية.

وتتجه المساعدات الدولية إلى بيروت، حيث ترسل بولندا فريقًا من حوالي 50 رجل إطفاء، بما في ذلك 39 من رجال الإنقاذ مع 4 كلاب ووحدة إنقاذ كيميائية. كما تتجه طائرة نقل عسكرية يونانية إلى لبنان مع فريق بحث وإنقاذ بمعدات متخصصة، بينما تقول قبرص إنها سترسل المساعدة.

كان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارا هائلا، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات مرفا بيروت مرفأ لبنان مجلس الوزراء انفجار مرفا بيروت انفجار المرفأ

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

منذ ثلث ساعة

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

منافس الأهلي.. ضربة موجعة جديدة للوداد البيضاوي قبل صدام دوري الأبطال

منذ ساعة و 18 دقيقة

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

منذ ساعة و 6 دقيقة

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

منذ أقل من ساعة

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد - لينجليت يضع برشلونة في المقدمة أمام نابولي

منذ 34 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

منذ 18 دقيقة

كواليس حوار زيدان مع بيل قبل توديع دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

ماجدة الرومي: ما حدث بالأمس في لبنان مأساة بكل معاني الكلمة

عاصي الحلاني يوجه الشكر للرئيس السيسي لمساعدته لبنان.. ويؤكد: "مصر دائما الأم الحنون"

وائل الإبراشي: الشعب اللبناني يدفع ثمن صراع الكبار

عميد أداب بنها تكشف تفاصيل إصابة نجلتها في تفجيرات بيروت

شاهد.. حفل زفاف قاطعه انفجار مرفأ بيروت

خالد الجندى: قلبى مع شعب لبنان وأهل بيروت خاصة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

08:56 م

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

09:02 م

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا