في ذكرى وفاتها.. تعرف على أزواج هند رستم.. وعلاقتها بوالدها بعد دخولها الفن

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:41 م
هند رستم
هند رستم
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة هند رستم، المُلقبة بـ"مارلين مونرو الشرق الأوسط".

صنعت لنفسها اسمًا من ذهب في عالم السينما، وأطلت بجمالها الذي يمزج بين سحر الشرق وملامح الغرب، وأنوثتها الطاغية وجسدها الممشوق وذكائها.

تزوجت من المخرج حسن رضا، بعد قصة حب جمعتهما، وهي في التاسعة عشر من عمرها، وأنجبت وهي في العشرين، وهذا قبل انطلاق نجوميتها من خلال فيلم "الجسد" للمخرج الكبير حسن الإمام، الذي آمن كثيرًا بموهبتها.

عاشا سويا حتى بلغت ابنتهم 5 سنوات، وانفصلا في هدوء بعد خلاف في وجهات النظر، وبعدها بـ5 سنوات أخرى، تزوجت من طبيب النساء المعروف محمد فياض، وكانت وقتها ابنتها في العاشرة من عمرها، لكن علاقة الصداقة بينها وبين زوجها الأول لم تنته، وكانت حريصة على أن تظل علاقة ابنتها بأخواتها من والدها طيبة، كما أنهما كانا على علاقة طيبة بعد انفصالهما.

بعد دخول هند رستم، الفن ازدادت علاقتها بوالدها سوء خاصةً بعد زواجها من حسن رضا، لأنه مخرج فانقطعت العلاقة بأهل والدها تماما، بينما ظلت علاقتها طيبة بوالدتها وزوج والدتها.

أخبار تهمك

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

منذ ساعة و 6 دقيقة

منافس الأهلي.. ضربة موجعة جديدة للوداد البيضاوي قبل صدام دوري الأبطال

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 3 ساعات

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

منذ أقل من ساعة

طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

منذ ثلث ساعة

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ أقل من ساعة

شاهد - لينجليت يضع برشلونة في المقدمة أمام نابولي

منذ 34 دقيقة

كواليس حوار زيدان مع بيل قبل توديع دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 18 دقيقة

راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

منذ 18 دقيقة

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

08:56 م

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

09:02 م

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا