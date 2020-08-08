في ذكرى وفاتها.. تعرف على أزواج هند رستم.. وعلاقتها بوالدها بعد دخولها الفن

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة هند رستم، المُلقبة بـ"مارلين مونرو الشرق الأوسط".



صنعت لنفسها اسمًا من ذهب في عالم السينما، وأطلت بجمالها الذي يمزج بين سحر الشرق وملامح الغرب، وأنوثتها الطاغية وجسدها الممشوق وذكائها.



تزوجت من المخرج حسن رضا، بعد قصة حب جمعتهما، وهي في التاسعة عشر من عمرها، وأنجبت وهي في العشرين، وهذا قبل انطلاق نجوميتها من خلال فيلم "الجسد" للمخرج الكبير حسن الإمام، الذي آمن كثيرًا بموهبتها.



عاشا سويا حتى بلغت ابنتهم 5 سنوات، وانفصلا في هدوء بعد خلاف في وجهات النظر، وبعدها بـ5 سنوات أخرى، تزوجت من طبيب النساء المعروف محمد فياض، وكانت وقتها ابنتها في العاشرة من عمرها، لكن علاقة الصداقة بينها وبين زوجها الأول لم تنته، وكانت حريصة على أن تظل علاقة ابنتها بأخواتها من والدها طيبة، كما أنهما كانا على علاقة طيبة بعد انفصالهما.



بعد دخول هند رستم، الفن ازدادت علاقتها بوالدها سوء خاصةً بعد زواجها من حسن رضا، لأنه مخرج فانقطعت العلاقة بأهل والدها تماما، بينما ظلت علاقتها طيبة بوالدتها وزوج والدتها.



