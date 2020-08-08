طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

تواصل نبيل عماد دونجا نجم وسط نادي بيراميدز مع مسئولو نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية من أجل التعرف على أخر تطورات مفاوضاتهم مع فريقه.

 

ويريد الفارس الأبيض منذ فترة التعاقد مع دونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط وسط الفريق بلاعب مميز في الموسم المقبل.

 

ووافق نبيل دونجا على فكرة الانضمام إلى الزمالك ورحب بالأمر بشكل كبير بل ووقع على عقد مدته 4 مواسم مع الأبيض وطلب حسم الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.

 

لذلك تواصل دونجا مع مسئولو القلعة البيضاء لمعرفة أخر تطورات الصفقة وما توصلوا إليه حتى الآن في المفاوضات مع نادي بيراميدز ليؤكد لهم رغبته في سرعة حسم الصفقة.

 

كما أكد مسئولو الزمالك إلى دونجا أن النادي لن يتنازل عن فكرة ضمه وسيبذل قصارى جهده لحسم الصفقة في هذا الصيف.

 

وأرسل الفارس الأبيض عرض رسمي إلى إدارة نادي بيراميدز لضم دونجا بعد ترحيب اللاعب بالفكرة ولكن إدارة النادي السماوي رفضت العرض وهي التي تعطل الصفقة حاليا بسبب عدم رغبته في بيع اللاعب.

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