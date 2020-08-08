مجدي الهواري لـ"الفجر الفني" عودة السينما مخاطرة كبيرة.. وأعمل جاهد لتقديم عمل يليق بالجمهور

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:40 م
مجدي الهواري
مجدي الهواري
نادين نجدي، ولاء عبد الناصر



تحدث المخرج مجدي الهواري، عن عودة الفن والسينمات وعن أشياء آخرى كثيرة، آثناء تواحده في العرض الخاص لفيلم الغسالة، الذي أُقيم في سينما "أمريكانا بلازا" بمنطقة الشيخ زايد، بحضور أبطال العمل.

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني " قال الهواري :" جئت اليوم لدعم ومُساندة المنتج والمخرج وطاقم العمل بأكمله، لأننا نحاول إرجاع الصناعة مرة آخرى "السينمات والمسارح" وحضور الجمهور لهم أيضاً ، في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن هذه الخطوة لابد منها، ولكن مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بالفيروس المستجد، لسلامة الجميع".

أما عن عودة المسارح فقال مجدي :" أنها من الخطوات الهامة التي يجب أن تستمر، فيجب إرجاع الفن وإرجاع ثقة الجمهور وأننرجع صناعة المسرح في مصر، فنحن نعتبره أن نرجع العروض المسرحية، لأن مصر رائدة في صناعة المسرح" .


أما عن عودة السينمات فقال الهواري:"عودة السينمات في ظل انتشار الفيروس هي مخاطرة وتحدي في ذات الوقت، فيجب لندعم عودة السينما وعودة السينما مخاطرة كبيرة ولكن تحدي أكبر”.


وفي نهاية حديثه قال:"أعمل جاهدًا لتقديم عمل يلق بالجمهور المنتظر لأعمال مجدي الهواري".



يُذكر أن فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

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