الهيئة الوطنية تلزم جميع أطراف العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بالكمامة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:22 م
ارشيفية
ارشيفية
مـروة هيـكل
شدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومى الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة الزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين فى رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى داخل اللجنة.

واضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت فى الانتخابات.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن أهم الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة للحد من العدوى والوقاية من كورونا قرار تعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثانى.

كما كلفت الهيئة منسق لطوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدى.

حرارة وأمطار ورياح.. طقس الأسبوع من الأحد للجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على مصر وفرص سقوط الأمطار وظهور الشبورة المائية، بالإضافة إلى حركة الرياح بداية من غدا الأحد إلى الجمعة.


الأحد 9 أغسطس

من المتوقع أن يسود، طقس حار رطب نهارًا، معتدل ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق متفرقة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

الاثنين 10 أغسطس

من المتوقع أن يسود، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، مع اعتدال الرياح، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، على السواحل الشمالية الغربية.

أما السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، فيسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وتنتشر الشبورة المائية صباحًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة، أما على شمال الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وفي الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على أقصى الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.


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