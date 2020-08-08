محمد إمام يعلن عن تفاصيل مسلسله الرمضاني 2021

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:34 م
محمد إمام
محمد إمام
لمياء علي


كشف الفنان محمد إمام عن خوضه لسباق الدراما الرمضانية 2021 المقبل وذلك من خلال مسلسل جديد بعنوان الملك.

ونشر إمام صورة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقال: كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة
قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب و المخرجة شيرين عادل فاجئوني.

وأضاف: الملك رمضان_٢٠٢١ إن شاء الله إنتاج تامر مرسي .. إشراف عام حسام شوقي توكلنا ع الله.

يذكر أن محمد إمام كان قد تألق من خلال مسلسل هوجان والذي حقق نجاحات كبيرة وحظي بتفاعل جماهيري شديد.

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