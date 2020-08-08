محمد إمام يعلن عن تفاصيل مسلسله الرمضاني 2021

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كشف الفنان محمد إمام عن خوضه لسباق الدراما الرمضانية 2021 المقبل وذلك من خلال مسلسل جديد بعنوان الملك.



ونشر إمام صورة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقال: كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة

قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب و المخرجة شيرين عادل فاجئوني.



وأضاف: الملك رمضان_٢٠٢١ إن شاء الله إنتاج تامر مرسي .. إشراف عام حسام شوقي توكلنا ع الله.



يذكر أن محمد إمام كان قد تألق من خلال مسلسل هوجان والذي حقق نجاحات كبيرة وحظي بتفاعل جماهيري شديد.