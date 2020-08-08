بشري سارة .. بدء تسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط خلال أغسطس

كشف مسؤولين بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن أن الوزارة تجهز لتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية في مختلف مشروعاتها السكنية للإسكان المتوسط.

وأوضح المسؤولون خلال تصريحات صحفية أن الوحدات التى تستعد الوزارة لتسليم خلال شهر أغسطس للحاجزين في مشروعات العبور و6 أكتوبر، من خلال تسليم 716 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر بالمرحلة الأولى من مشروع سكن مصر، وتسليم 336 وحدة سكنية بمدينة العبور بالمرحلة الثانية من مشروع دار مصر.

وأضافوا، أن تسليم الوحدات السكنية في مدينة 6 أكتوبر يبدأ من 16 أغسطس القادم وحتى شهر أكتوبر القادم، في حين سيبدأ تسليم الوحدات السكنية للحاجزين في مدينة العبور 30 أغسطس القادم.