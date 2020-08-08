محمد رمضان يحتفل بوصول أغنية "افتحوا الأبواب" لـ ٣٣ مليون مشاهدة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:14 م
محمد رمضان
محمد رمضان
شيماء يونس
احتفل الفنان محمد رمضان بوصول اغنية إعلان زين "افتحوا الأبواب" لـ33 مليون مشاهدة، منذ طرحها في عيد الفطر المبارك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وشارك محمد رمضان في إحتفالة بنشر مقطع فيديو قصير من إعلان زين، وعلق عليه قائلا:" أعلان زين أغنية افتحوا الأبواب ٣٣ مليون مشاهدة على اليوتيوب، الحمد لله، ثقة في الله نجاح دائما"، وطرحت شركة الاتصالات الكويتية "زين" طرحت حملة دعائية جديدة بعنوان "افتحوا الأبواب"، للمشاركة بها في عيد الفطر المبارك.


ويشار إلى أن ابنة الفنان محمد رمضان في مسلسل البرنس "فريدة"، ظهرت وخلال الفيديو، مستشهدة بلقطة شهيرة في المسلسل، ثم يظهر الفنان محمد رمضان ويحتضنها، وحصد ذلك تفاعل كبير من الجمهور مع الإعلان بشكل كبير بسبب هذا المشهد، وأشاد الكثيرون بفكرة الإعلان القائمة على التفاؤل .



والجدير بالذكر أن أغنية الإعلان من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الوهاب، وتوزيع وسام عبد المنعم، من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهي من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني، وحصدت الأغنية 12 مليون مشاهدة على صفحته الرسمية عبر موقع اليوتيوب.

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