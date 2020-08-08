بطريرك السريان الكاثوليك يستقبل يوسف العبسي

استقبل صاحب الغبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، اليوم السبت، صاحب الغبطة يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك في مقرّ الكرسي البطريركي، المتحف - بيروت.





وجاءت زيارة غبطة البطريرك العبسي للاطمئنان علي غبطة البطريرك مارأغناطيوس ومقرّ البطريركية إثر الانفجار المروّع الذي وقع في مرفأ بيروت.





حضر اللقاء صاحبا السيادة: مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد والنائب البطريركي على البصرة والخليج العربي وأمين سرّ السينودس المقدس، والمطران المنتخَب الأب أفرام سمعان، النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن والمدبّر البطريركي علي إيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان، والأب فراس دردر كاهن الكنيسة السريانية الكاثوليكية في عمّان وسائر الأردن، والأب حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب روني موميكا والأب كريم كلش أمينا السرّ المساعدان في البطريركية. وقد رافق غبطةَ البطريرك العبسي، الأب رامي واكيم رئيس الديوان البطريركي، وبعض الكهنة.





وفي سياق آخر، زار غبطة البطريرك مار أغناطيوس دار مطرانية إيبارشية بيروت للروم الأرثوذكس، في منطقة الأشرفية - بيروت، بعد الانفجار المروّع الذي وقع في مرفأ بيروت.





ورافق غبطتَه أصحابُ السيادة: مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد والنائب البطريركي على البصرة والخليج العربي وأمين سرّ السينودس المقدس، والمطران المنتخَب الأب أفرام سمعان، النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن والمدبّر البطريركي على إيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان، والأب فراس دردر كاهن رعيتنا السريانية الكاثوليكية في عمّان وسائر الأردن، والأب حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب روني موميكا والأب كريم كلش أمينا السرّ المساعدان في البطريركية.





وكان في استقبال غبطته صاحبُ السيادة المطران الياس عودة ميتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس، وعدد من الآباء الكهنة.





وفي سياق منفصل، تفقد بطريرك السريان الكاثوليك والوفد المرافق له كاتدرائية سيّدة البشارة، المتحف - بيروت، إثر الانفجار المروّع الذي وقع في مرفأ بيروت.





وزار أيضًا غبطة البطريرك مار اغناطيوس والوفد المرافق له دار مطرانية إيبارشية بيروت المارونية في منطقة الأشرفية – بيروت، إثر الإنفجار المروّع الذي وقع في مرفأ بيروت.





واستقبل غبطتُه صاحب السيادة المطران بولس عبد الساتر راعي إيبارشية بيروت المارونية، كما شكرسيادة المطران بولس عبد الساتر غبطة البطريرك على لفتته الأبوية وزيارته التفقّدية ومحبّته وصلاته.

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