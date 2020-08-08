ملحم زين يدافع عن حسين الجسمي ويوجه له رسالة محبة

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حرص الفنان اللبناني ​ملحم زين​ على الدفاع عن الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ بعد حملة الهجوم التي طالته مؤخراً من قبل بعض المتابعين.



ونشر ملحم زين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للجسمي وعلّق بالقول:"هلأ دولة فاشلة وحكومات هبلة توالت على مدار سنين أهملت قنبلة ذرية موجودة ببيروت أخر شي طلع مع جماعة السوشيل ميديا الحق على حسين الجسمي إنه غنى للبنان من فرط حبه للبنان.



وأضاف: وأنا لي بعرف أدي حسين بيحب بيروت ،أسهل شي إنت وقاعد ورا تلفونك تتنمر وتفتري على شخص بس لسانك هوي مراية أخلاقك ، وأخيرا" حسين ابو علي المحب الخلوق الطيب( شوف الجبل واقف ولا هزته ريح".