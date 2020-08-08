في أولى حلقاته.. أسامة كمال: "أنا حيالله مذيع"

قال الإعلامي أسامة كمال، في أولى حلقات برنامجه: "أنا حيالله مذيع الناس إدوني دفعة للأمام علشان أكون صوت ليهم".





وتابع "كمال"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "أنا حيالله مذيع مش خبير سياسي ولا غيره، ولكن دي مسئولية كبيرة".





وأضاف أنه مر بتجربة لمدة ثلاثة أشهر ونصف ببرنامج على اليوتيوب وشجعه الجمهور عليها، وعاد مرة ثانية على شاشة التليفزيون بعد عام بالتمام والكمال.





وكان أعلن الإعلامي أسامة كمال، أن أول ظهور له على قناة المحور، سيكون من خلال حلقة خاصة يقدمها بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل الموافق 6 أغسطس، على أن يكون ظهوره الرسمي في برنامج "90 دقيقة" بعد تطويره، يوم السبت القادم الموافق 8 أغسطس.



