في أولى حلقاته.. أسامة كمال: "أنا حيالله مذيع"

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي أسامة كمال، في أولى حلقات برنامجه: "أنا حيالله مذيع الناس إدوني دفعة للأمام علشان أكون صوت ليهم".

وتابع "كمال"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "أنا حيالله مذيع مش خبير سياسي ولا غيره، ولكن دي مسئولية كبيرة".

وأضاف أنه مر بتجربة لمدة ثلاثة أشهر ونصف ببرنامج على اليوتيوب وشجعه الجمهور عليها، وعاد مرة ثانية على شاشة التليفزيون بعد عام بالتمام والكمال.

وكان أعلن الإعلامي أسامة كمال، أن أول ظهور له على قناة المحور، سيكون من خلال حلقة خاصة يقدمها بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل الموافق 6 أغسطس، على أن يكون ظهوره الرسمي في برنامج "90 دقيقة" بعد تطويره، يوم السبت القادم الموافق 8 أغسطس.

وكشف الإعلامي أسامة كمال عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن البرومو الخاص بالحلقة، والذي يظهر خلاله داخل قناة السويس، موجها عدة رسائل بعنوان "عاش"، كان نصها: "عاش كلمة دايما المصريين بيقولوها لأي حد عمل حركة جدعنة أو نجح أو عمل حاجة كبيرة.. ومن هنا بنقول عاش لكل رجل مد ايده وحفر القناة من 150 سنة، تمثال بيخلدهم موجود خلفي رغم إنهم يستحقوا 120 ألف تمثال لـ120 ألف شهيد. عاش حتى لو مش عايشين.. عاش الرجال اللي عدو القناة سنة 73، وجابولنا النصر والكل كان بيقول مستحيل.. عاش اللي حفر القناة الجديدة في 2015 رغم إن العالم كله قال مستحيل إنها تتحفر في سنة واحدة بس، لكنهم قدروا يحفروها وكمان يشغلوها.. بنقولكم يا رجاله للي عايش منكم وللي استشهد عاش، ربنا يخليكم لمصر، وربنا يخلي مصر دايما رافعة راسها لفوق برجالتها وبولادها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قناة المحور بوابة الفجر المحور اليوم الفجر اسامة كمال

أخبار تهمك

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي

منذ ساعتين

كواليس حوار زيدان مع بيل قبل توديع دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

منذ 43 دقيقة

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

منذ حوالي 3 ساعات

صدق أو لا تصدق.. فايلر مازال لا يريد نجم الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

منافس الأهلي.. ضربة موجعة جديدة للوداد البيضاوي قبل صدام دوري الأبطال

منذ ساعة و 11 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة الا ربع

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أسامة كمال يرفض طلب المشاهدين بالحديث مع صابرين عن حجابها (فيديو)

"دي إم سي" تحصل على 3 جوائز في استفتاء "ديرجيست" لعام 2018

أسامة كمال عن "الواسطة": "أبويا ما كانش إعلامي" (فيديو)

تعرف على مقلب محمد ثروت في الحلقة 18 من برنامجه "محدش فاهم حاجة"

رسالة حماسية من أسامة كمال في ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة (فيديو)

الخميس.. أسامة كمال يقدم حلقة خاصة عن قناة السويس في أول ظهور له على قناة "المحور"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

08:56 م

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

08:42 م

لماذا خسر زيدان رهان دوري الأبطال مع ريال مدريد؟

08:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا