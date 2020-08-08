سعد رمضان يوجه رسالة شديدة اللهجة للسلطة الحاكمة

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:16 م
سعد رمضان
سعد رمضان
لمياء علي


شارك الفنان اللبناني ​سعد رمضان​ صباح اليوم إلى جانب آلاف من اللبنانيين في التظاهرات التي انطلقت اليوم السبت للمطالبة بإسقاط السلطة الحاكمة ومحاسبة كل مسؤول عن المجزرة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت وذهب ضحيتها أكثر من 150 شهيد و6000 جريح وعدد من المفقودين.

ونشر رمضان مقطع فيديو ظهر فيه من قلب التظاهرة في ساحة الشهداء، ووجه رسالة نارية للسلطة الحاكمة في لبنان.

وقال سعد رمضان إن القوى الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين السلميين والعزل، وأبدى غضبه قائلة:"شوفو ملا سلطة، سلطة كلبة، سلطة حراميي".

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