بعد دورها في "النهاية".. صابرينا تستعد لمسلسل "شارع 9"

بدأت الممثلة التونسية صابرينا في الإستعداد لدورها في مسلسل "شارع 9"، الذي يتم تصويره حاليا، وتقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، وكلا من الفنانين، محمود عبدالمغني، وأحمد وفيق، ونيرمين الفقي، وهدى الأتربي، وآخرين، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبدالخالق، ويعد من الأعمال ذات ال45 حلقة.





وأكدت صابرينا في تصريحات خاصة إنها رشحت للدور منذ بدء التحضير للعمل، وأشارت إلى إنها لم تنهي التعاقد الرسمي حتى الأن، ولكن من المقرر أن يتم إنهاء ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وإنها متحمسة للغاية للدور الذي ستجسده خلال أحداث المسلسل.



