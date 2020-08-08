الكشف عن تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة برشلونة

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
أحمد عصام

أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام برشلونة الإسباني، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:-

حراسة المرمى: اوسبينا.

خط الدفاع: دي لورينزو - مانولاس - كوليبالي - ماريو روي.

خط الوسط: فابيان رويز - دييجو ديما - زيلنيسكي.

خط الهجوم: كاليخون - ميرتنز - انسيني. 

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو.

أخبار تهمك

استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ ساعة و 11 دقيقة

صورة محمد صلاح على كوب القهوة تثير إعجاب جمهوره

منذ ساعة و نصف

يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل رونالدو

منذ ساعة الا ربع

بسبب دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يرفض بيع نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

خبر سار.. ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا إلى 53.1 % لأول مرة

منذ ساعة

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ ساعة و نصف

هل اقترب الطلاق بين زيدان ونجم ريال مدريد؟

منذ أقل من ساعتين

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي

منذ 35 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

07:26 م

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

06:03 م

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا