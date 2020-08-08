الكشف عن تشكيل نابولي الرسمي لمواجهة برشلونة





أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لنابولي الإيطالي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام برشلونة الإسباني، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:-





حراسة المرمى: اوسبينا.





خط الدفاع: دي لورينزو - مانولاس - كوليبالي - ماريو روي.





خط الوسط: فابيان رويز - دييجو ديما - زيلنيسكي.





خط الهجوم: كاليخون - ميرتنز - انسيني.





يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو.



