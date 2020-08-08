بعد نجاحه في "البرنس".. محمد علاء يتعرض للمشاكل في حكاية "ضي القمر"

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:51 م
الفجر الفني
يستعد الفنان محمد علاء، لتصوير دوره في حكاية "ضى القمر" من ضمن  مسلسل "إلا أنا" والتى تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش والمقرر بدء تصويرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تعد هذه الحكاية الرابعة فى العمل المقرر استكمال عرض حكاياته على قناة dmc خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد  أنه يجسد دور رجل متزوج من الفنانة كندة علوش خلال أحداث المسلسل وتدور بينهما عدة مشاكل بسبب عدم إنجابهما للأطفال، الأمر الذي يضعهما في عدة مشاكل من خلال بعض الأطباء الذين يتاجورون بمهنتهم بالنصب على غيرهم من خلال بعض العمليات وعدة مشاكل أخرى، التي على أثرها تتوتر العلاقة بين الزوجين.

وتابع محمد علاء أنه يقدم تلك الشخصية لأول مرة في حياتة على مدار مشواره الفني، وما جذبه للدور هو تفاصيل الشخصية التي يقدمها حيث يناقش المسلسل قضية هامة وهي خلافات الأزواج التي تدور بينهما في البيوت المصرية، وبه تفاصيل كثيرة ستغير مجرى حياته بشكل كبير خلال الأحداث. 

وأشار علاء أن الدور عرض عليه من قبل شهر رمضان الماضي، ولكن حتى الأن لم يصور أي مشهد من المسلسل، بسبب فيروس كورونا، كما أن قناة dmc المتعاقدة على المسلسل اكتفت بعرض أول حكايتين فقط قبل شهررمضان وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، على حسب تصريحات القناة مسبقا.

حكاية "ضى القمر" إخراج مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد شاهين وعدد آخر من الفنانين الشباب، وكان مقررتصويرها قبل شهر رمضان الماضى إلا أن ظروف انتشار فيروس كورونا أجبرت صناعها على تأجيل تصويرها خاصة وأن قناة dmc المتعاقدة على المسلسل اكتفت بعرض أول حكايتين فقط قبل شهررمضان وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة.

مسلسل "إلا أنا " قصة يسري الفخراني، تدورأحداثه في إطار 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في إطار 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فمعظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل"الصمت الزوجي،طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.

يذكر أن محمد علاء حقق نجاحا كيبرا فى شهر رمضان الماضى من خلال شخصية "ياسر" الذي يخون شقيقه "فتحي" أحمد زاهر، مع زوجته "فدوى" والتي تجسد دورها روجينا ويتعرض للقتل على يد شقيقه خلال أحداث مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد سامى، كما يستعد علاء لتصوير دوره فى فيلم "قمر 14" مع المنتج أحمد السبكى وإخراج هادى الباجورى ويشارك فى بطولته خالد النبوى، غادة عادل، أحمد الفيشاوى، أمينة خليل، شيرين رضا، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور.

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