وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى لبنان بتوجية من ولي عهد أبوظبي (صور)

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر

تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة  الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت في لبنان، وصلت إلى العاصمة اللبنانية طائرة إماراتية تحمل على متنها 40 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، إضافة إلى مكملات غذائية للأطفال.

 

كانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قد شرعت في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، منذ الوهلة الأولى، وبدأت في توفير المساعدات من المخزون الاستراتيجي من المواد الإغاثية التي يستعان بها في حالات الطوارئ والأزمات العاجلة.

 

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن توجيهات القيادة الرشيدة جاءت في إطار الجهود التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للحد من تداعيات الكوارث والأزمات، وتخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم.. كما تجسد هذه التوجيهات اهتمام القيادة بتداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالأشقاء في لبنان، وتضامنها اللامحدود مع الضحايا والمصابين.

 

وفي محور آخر أكد الفلاحي أن خطة استجابة الهيئة خصصت جانبا كبيرا من المساعدات لتوفير احتياجات الأطفال، ورعايتهم صحيا ونفسياً، وتهيئة الظروف الملائمة لعلاج المصابين والمتأثرين منهم خاصة أن التقارير الواردة من موقع الحدث تشير إلى ارتفاع أعداد المتأثرين من الأطفال من جراء الكارثة.

 

وأشار أمين عام الهلال الأحمر إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مكتب المساعدات الإنسانية بسفارة الدولة في بيروت على توسيع مظلة المستفيدين من مساعدات الهيئة على الساحة اللبنانية في الوقت الراهن، وتعزيز خطة الاستجابة على أرض الواقع، وتحديد الأولويات في المرحلة القادمة، والاحتياجات الفعلية من واقع الرصد الميداني والمتابعة اليومية التي يقوم بها المكتب بالتعاون والتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.

وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى لبنان بتوجية من ولي عهد أبوظبي (صور)
وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى لبنان بتوجية من ولي عهد أبوظبي (صور)
وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى لبنان بتوجية من ولي عهد أبوظبي (صور)
وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى لبنان بتوجية من ولي عهد أبوظبي (صور)
وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى لبنان بتوجية من ولي عهد أبوظبي (صور)
وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى لبنان بتوجية من ولي عهد أبوظبي (صور)

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