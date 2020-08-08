أستاذ مناهج: مصر تنتقل بالتعليم إلى عالم التطور (فيديو)

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن مصر تنتقل بالتعليم إلى عالم التطور التكنولوجي والتعلم عن بعد عن طريق المنصات الالكترونية.

وأضاف شحاتة في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الدولة نجحت بنظام الثانوية العامة الجديد للقضاء على فكرة القلق والتوتر والدروس الخصوصية.

وتابع "ما قامت به الوزارة في الثانوية العامة والمتعلق بالامتحان على التابلت لطلبة أولى وتانية سيمهد الطريق لتصبح امتحانات الثانوية العامة مثلها مثل سنوات النقل".

وأكد على ضرورة أن يعتمد القبول للجامعات على 60% فقط من التحصيل في الثانوية والعامة والـ40% الأخرى تتعلق بفكرة النجاح في امتحانات القدرات بالكليات".

من جانبه قال رفعت فياض، الكاتب الصحفي، إن المشروع القومي للتعليم هو اتجاه دولة وليس إستراتيجية وزير، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية الجديدة التي تعدها وزارة التربية والتعليم طويلة الأمد.

وأضاف فياض أنه لابد من اعتماد تطبيق التعليم الهجين الذي يعتمد على التعلم الالكتروني وحضور الطالب بشكل جزئي إلى المدارس. 

وأشار إلى أن منظومة التعليم الالكتروني ستغير مستقبل التربية والتعليم في مصر، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في جميع المناهج خاصة أن هناك بعض الحشو الغير مفيد. 

وفي تصريحات سابقة قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم توفير "أبلكيشن" شبيه بالفيسبوك؛ لعمل فصل إلكتروني؛ يستقبل فيه المعلم طلابه على هذه المنصة؛ لتوجيه الطلاب بالمحتوي الرقمي، وتوجيه الأسئلة إليه.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" أن المعلم لن يكون منفصلًا عن طلابه، مؤكدًا أنه سيكون طفرة كبيرة في طريقة التعلم.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنهم يستخدمون نظام الديجتال أوبشن الذي يحتوي على مقاطع فيديو صغيرة لكافة المواد الدراسية.

وتابع وزير التعليم: "نحن لسنا في إجازة، ولكننا في حالة استبدال التواجد بالمدارس بالتعلم عن بعد؛ للحد من التجمعات، والحماية من انتشار فيروس كورونا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مي محمد فيروس كورونا طارق شوقي تطوير التعليم بوابة الفجر الفجر الثانوية العامه التعليم فى مصر التعليم

أخبار تهمك

هل اقترب الطلاق بين زيدان ونجم ريال مدريد؟

منذ أقل من ساعتين

صورة محمد صلاح على كوب القهوة تثير إعجاب جمهوره

منذ ساعة و 22 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

منذ 43 دقيقة

عاجل - فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

منذ ساعة و 7 دقيقة

بسبب دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يرفض بيع نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل رونالدو

منذ 38 دقيقة

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا إلى 53.1 % لأول مرة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ ساعة و 26 دقيقة

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

منذ أقل من ساعتين

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: لا وجود للأسئلة "غير المتوقعة" بالنظام الجديد

ننفرد بتفاصيل الكتاب الدوري الخاص بتوزيع "التابلت" على طلاب الثانوية العامة (صور)

وزير التعليم: توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي 11 فبراير الجاري

قبل تسليمه إلى الطلاب.. كيف يساهم التابلت في تطوير سبل التعلم؟

وزير التعليم: إطلاق "أبلكيشن" للطلاب.. وتطبيق نظام الفصل الإلكتروني

بعد الأسبوعين.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد تعليق الدراسة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

07:26 م

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

06:03 م

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

12:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا