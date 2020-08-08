لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي ضد بايرن ميونيخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، عن تشكيل الفريق الأساسية التي ستواجه  فريق بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، وذلك ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي:- 

حراسة المرمى: كابييرو.

خط الدفاع: كورت زوما - كريستنسين - جيمس - إيمرسون. 

خط الوسط: كانتي - باركلي - كوفاسيتش - هودسون اودوي - ماسون ماونت. 

خط الهجوم: تامي إبراهام.

وحقق الفريق البافاري فوزا كبيرا في مباراة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج في لندن بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

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