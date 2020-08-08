كنده علوش تدعو لإشعال الشمع من أجل بيروت
السبت 08/أغسطس/2020 - 08:11 م
مي مرسي
شاركت الفنانة كندة علوش فيديو من انفجار بيروت الذي حدث منذ أيام قليلة لتستغيت بالجميع لكي يضيئو الشمع من أجل بيروت.
وكتبت "علوش" تعليقا على الفيديو قائله: "لتشعلو الشمع من أجل بيروت" وكان عدد كبير من الفنانين قد دعمو بيروت من خلال مشاركتهم لبعض الفيديوهات لانفجار بيروت.
يذكر أن بيروت تعرضت لانفجار هز قلوب الجمهور وأدى هذا الانفجار لأضرار كثيرة مادية وجسدية.
وكتبت "علوش" تعليقا على الفيديو قائله: "لتشعلو الشمع من أجل بيروت" وكان عدد كبير من الفنانين قد دعمو بيروت من خلال مشاركتهم لبعض الفيديوهات لانفجار بيروت.
يذكر أن بيروت تعرضت لانفجار هز قلوب الجمهور وأدى هذا الانفجار لأضرار كثيرة مادية وجسدية.
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