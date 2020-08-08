كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الأساسي لمباراته أمام نابولي في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: تيرشتيجن.





خط الدفاع: سيميدو - لانجليت - بيكيه - جوردي ألبا.





خط الوسط: سيرجي روبرتو - راكتيتش - فرينكي دي يونج.





خط الهجوم: ليونيل ميسي - سواريز - جريزمان.





يذكر أن الفريقين قد تعادلا في مباراة الذهاب بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو في إيطاليا.



