الإعلان عن تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي ضد تشيلسي

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن التشكيلة الرسمية التي ستواجه نظيره تشيلسي الانجليزي مساء اليوم السبت 8 أغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وكان قد حقق بايرن ميونخ الفوز في مباراة الذهاب على تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج في لندن. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميتش - ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج.

خط الوسط: جورتزكا - تياجو ألكانتارا - جنابري - بريسيتش. 

خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفيسكي.

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