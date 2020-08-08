متى يبدأ العام الهجري الجديد 1442؟ | الحسابات الفلكية تعلن عن موعد رأس السنة الهجرية 1442





رأس السنة الهجرية 1442 يبحث المسلمون في كل دول العالم عن موعد بداية العام الهجري 1442، وخاصة مع اقتراب نهاية العام الحالي، لأنها من المناسبات الدينية الهامة التي يحتفل بها المسلمون كل عام لأنها تتزامن مع هجرة رسولنا الكريم صلى الله علية وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والذي يعد أجازة رسمية للمسلمون تقررة العديد من حكومات الدول.





رأس السنة الهجرية 1442

من المعتاد أن تكون بداية العام الهجري الجديد من كل سنه متزامن مع نهاية شهر ذو الحجة ويبدأ بشهر محرم، ولكن دائما يتسائل المسلمون في كافة بقاء الأرض عن رؤية هلال غرة شهر محرم، التي تقوم الهيئات الدينية المتخصصة في كافة أنحاء البلاد الإسلامية والتي يتم رؤيتها بعد غروب شمس يوم 30 من شهر ذو الحجة.





موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1442

شهد محرك البحث العالمي "جوجل" ارتفاع كبير في مؤاشرات البحث عن موعد بداية العام الهجري الجديد 1442 هـ، لذا كشفت الحسابات الفلكية أنه من المرحج أن ينتهي شهر ذو الحجة الذي يكون أخر شهر في السنة الهجرية الحالية 1441 هـ سوف يكون ناقصا عن عدد الأيام المعتادة وهم الثلاثون يوما ويكون يوم التاسع والعشرون هو المتمم له حيث أنه يوافق يوم التاسع عشر من شهر أغسطس 2020 الحالي، على أن يكون يوم العشرون من شهر أغسطس 2020 هو أول يوم في شهر محرم الشهر الأول من العام الهجري الجديد 1442 هـ.



