متى يبدأ العام الهجري الجديد 1442؟ | الحسابات الفلكية تعلن عن موعد رأس السنة الهجرية 1442

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:38 م
رأس السنة الهجرية 1442
رأس السنة الهجرية 1442

متى يبدأ العام الهجري الجديد 1442؟ | الحسابات الفلكية تعلن عن موعد رأس السنة الهجرية 1442

رأس السنة الهجرية 1442 يبحث المسلمون في كل دول العالم عن موعد بداية العام الهجري 1442، وخاصة مع اقتراب نهاية العام الحالي، لأنها من المناسبات الدينية الهامة التي يحتفل بها المسلمون كل عام لأنها تتزامن مع هجرة رسولنا الكريم صلى الله علية وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والذي يعد أجازة رسمية للمسلمون تقررة العديد من حكومات الدول.

رأس السنة الهجرية 1442
من المعتاد أن تكون بداية العام الهجري الجديد من كل سنه متزامن مع نهاية شهر ذو الحجة ويبدأ بشهر محرم، ولكن دائما يتسائل المسلمون في كافة  بقاء الأرض عن رؤية هلال غرة شهر محرم، التي تقوم  الهيئات الدينية المتخصصة في كافة أنحاء البلاد الإسلامية والتي يتم رؤيتها بعد غروب شمس يوم 30 من شهر ذو الحجة.

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1442
شهد محرك البحث العالمي "جوجل" ارتفاع كبير في مؤاشرات البحث عن موعد بداية العام الهجري الجديد 1442 هـ، لذا كشفت الحسابات الفلكية أنه من المرحج أن ينتهي شهر ذو الحجة الذي يكون أخر شهر في السنة الهجرية الحالية 1441 هـ سوف يكون ناقصا عن عدد الأيام المعتادة وهم الثلاثون يوما ويكون يوم التاسع والعشرون هو المتمم له حيث أنه يوافق يوم التاسع عشر من شهر أغسطس 2020 الحالي، على أن يكون يوم العشرون من شهر أغسطس 2020 هو أول يوم في شهر محرم الشهر الأول من العام الهجري الجديد 1442 هـ.

متى يبدأ العام الهجري الجديد 1442؟ | الحسابات الفلكية تعلن عن موعد رأس السنة الهجرية 1442

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

راس السنة الهجرية 1442 العام الهجري الجديد 1442 العام الهجري الجديد

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

منذ ساعة و نصف

ضغوط أمريكية.. تصريح جديد من إثيوبيا يثير الجدل حول مفاوضات السد

منذ أقل من ساعتين

الأخطاء القاتلة لـ"زيدان" ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا إلى 53.1 % لأول مرة

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

هل اقترب الطلاق بين زيدان ونجم ريال مدريد؟

منذ أقل من ساعتين

استبعاد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل رونالدو

منذ 42 دقيقة

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

صورة محمد صلاح على كوب القهوة تثير إعجاب جمهوره

منذ ساعة و 26 دقيقة

ليس رجب بكار.. الأهلي ينافس الزمالك على نجم جديد من بيراميدز

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بسبب دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يرفض بيع نجمه إلى الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

المعهد القومي للبحوث الفلكية يُعلن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1440

10 معلومات لا تعرفها عن السنة الهجرية

الحكومة تحسم الجدل أخيرا حول اجازة راس السنة الهجرية 2019 مصر

"رئيس الإنجيلية" يهنئ الرئيس والشعب المصري برأس السنة الهجرية

السنة الهجرية الجديدة 1441.. الأحد إجازة رسمية في هذه الحالة (القصة الكاملة)

المسلمون يحتفلون ببداية عام هجري جديد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

عاجل.. تركي آل الشيخ: لم أحسن اختيار أصدقائي

أمن الدولة اللبناني يفجر مفاجأة مدوية بشأن انفجار بيروت

02:30 م

تفاصيل مثيرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقة رمضان صبحي

07:26 م

عاجل - قناة الأهلي تُفجر مفاجأة كبرى بشأن رمضان صبحي

06:03 م

كيكي سيتين يُعلن تشكيل برشلونة الرسمي ضد نابولي

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا