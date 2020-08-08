فياض: المشروع القومي للتعليم اتجاه دولة وإستراتيجية طويلة الأمد (فيديو)

قال رفعت فياض، الكاتب الصحفي، إن المشروع القومي للتعليم هو اتجاه دولة وليس إستراتيجية وزير، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية الجديدة التي تعدها وزارة التربية والتعليم طويلة الأمد.





وأضاف فياض في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه لابد من اعتماد تطبيق التعليم الهجين الذي يعتمد على التعلم الالكتروني وحضور الطالب بشكل جزئي إلى المدارس.





وأشار إلى أن منظومة التعليم الالكتروني ستغير مستقبل التربية والتعليم في مصر، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في جميع المناهج خاصة أن هناك بعض الحشو الغير مفيد.





وفي تصريحات سابقة قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم توفير "أبلكيشن" شبيه بالفيسبوك؛ لعمل فصل إلكتروني؛ يستقبل فيه المعلم طلابه على هذه المنصة؛ لتوجيه الطلاب بالمحتوي الرقمي، وتوجيه الأسئلة إليه.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن المعلم لن يكون منفصلًا عن طلابه، مؤكدًا أنه سيكون طفرة كبيرة في طريقة التعلم.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنهم يستخدمون نظام الديجتال أوبشن الذي يحتوي على مقاطع فيديو صغيرة لكافة المواد الدراسية.



