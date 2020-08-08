كيف أنقذت إسرائيل "قطر" من تصنيفها دولة راعية للإرهاب؟ (فيديو)

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر

كان قدر صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن دولة قطر تعد داعم تاريخي للإرهاب، وكان سيلحقه تصنيف قطر دولة راعية للإرهاب لكن إسرائيل منعت ذلك وساعدت قطر على التخلص من الضغط الأميركي هذا ما نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية التي كشفت عن مساعدة إسرائيل لقطر أثناء أزمتها مع الرباعي العربي بسبب دعمها للإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 

وكشفت  المجلة الأميركية إلى أن إسرائيل وقفت ضد تشريع قدم في الكونغرس كان من شأنه أن يصنف قطر كدولة "راعية للإرهاب" حيث دافعت إسرائيل عن قطر بسبب كونها تستخدم نفوذها من أجل تأكيد تعاون جميع الأطراف بما يخدم مخطط "صفقة القرن" لصالح الاحتلال الإسرائيلي، حسبما جاء بقناة «مداد نيوز» السعودية، في تقرير مصور.

 

وتربط قطر وإسرائيل، علاقات اقتصادية قوية منذ تولي الأمير السابق ‏حمد بن خليفة، الحكم حيث افتتح رئيس الحكومة الإسرائيلية وقتها "شيمون بيريز" مكتباً تجاريا إسرائيليا في قطر هو الأول من نوعه في المنطقة، وتم التوقيع على اتفاقية لبيع الغاز القطري إلى إسرائيل وإنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب وما زالت تلك العلاقات قوية في عهد تميم بن حمد، الأمر الذي استدعى إسرائيل للتوسط فورًا لصالح حليفتها قطر.

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